Trotzdem wird der EHC Red Bull München am 1. August mit dem Eistraining im Olympia-Eisstadion beginnen, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Nachdem etwa die Hälfte der Mannschaft das Sommertraining schon regelmäßig in kleinen Gruppen im Olympia-Eisstadion und in der Red Bull Eishockey Akademie absolvierte, stoßen spätestens Ende Juli alle weiteren Spieler sowie die Trainer zum Team.