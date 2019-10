Am Sonntag nahmen die Red Bulls das Siegen wieder in die eigenen Hände. Bei den bis dahin in dieser Saison daheim unbezwungenen Eisbären Berlin setzte sich der EHC mit 5:3 durch, holte den 14. Saisonsieg im 15. Liga-Spiel. "Die Berliner sind daheim sehr stark. Am Ende haben wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Verteidigen konzentriert, aber alles in allem war es ein richtig gutes Auswärtsspiel von uns", sagte EHC-Kapitän Patrick Hager.