Es ist ein Spiel, bei dem es um mehr geht, als nur drei Punkte. Es geht um ein Statement, ein Signal an die Liga. München konnte in den zwölf DEL-Partien seit der Deutschland-Cup-Pause das Eis nur sechs Mal als Sieger verlassen. Die zusätzlichen Anstrengungen durch die Champions League, in der der EHC sensationell im Halbfinale steht, gehen auch an Roten Bullen nicht spurlos vorbei. Einige Nationalspieler haben schon 41 Spiele in den Knochen.