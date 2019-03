Don Jackson erfolgreichster Trainer der Liga-Geschichte

Vier Titel in Folge, das hat noch kein Team in der DEL-Historie geschafft. Coach Don Jackson, mit acht Titeln der erfolgreichste Trainer der Liga-Geschichte, wusste davon nichts. "Okay, das war mir bisher gar nicht bewusst", sagte der Amerikaner, "ich will einfach jedes Spiel gewinnen, immer den Titel holen. Mit dieser Einstellung gehe ich in jede Partie – erst recht in den Playoffs. Wichtig ist dort aber am Ende nur, dass man das letzte Spiel der Saison gewinnt." So wie am 26. April 2018. Die AZ zeigt, auf welche Spieler es besonders ankommen wird – fünf Säulen für Nummer vier.