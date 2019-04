Ehelechner schwärmt von EHC-Coach Jackson

Trainer: Auf der einen Seite Don Jackson (62), der mit acht Titeln erfolgreichste Trainer der DEL-Historie, auf der anderen Michael Stewart (46). "Das ist für mich auch ein bisschen ein Generationen-Duell. Über Jackson muss man nicht mehr viel sagen, er findet immer die richtigen Worte und Lösungen", sagte Ehelechner, "Stewart ist sehr nahe dran an den Spielern. Obwohl man in der Vorsaison enttäuscht hat (als Zwölfter wurden die Playoffs verpasst, d. Red.), hat er in der Mannschaft etwas gesehen, was ihn an den Erfolg glauben ließ. Er hat nur wenig Änderungen im Kader vorgenommen. Jetzt wird ihm das Vertrauen zurückgezahlt."