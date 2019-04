Entscheidungsspiel am Dienstag

Jetzt steht für den EHC wieder ein siebtes und alles entscheidendes Spiel an – diesmal schon im Halbfinale. Die Augsburg Panther, der Hauptrunden-Dritte, trotzten dem EHC durch ein 2:0 in Spiel sechs die Entscheidungsschlacht on Ice am Dienstag (19.30 Uhr, Sport1 und Magenta Sport) ab.