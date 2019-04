Eine weitere Pleite am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr/Sport1 und Magentasport live) im Olympia-Eisstadion könnte bereits eine Vorentscheidung zu Ungunsten der Münchner bringen – erst zwei Teams gelang es in der DEL, einen 1:3-Rückstand in einer Playoffserie noch umzudrehen. Nach den beiden Pleiten am Osterwochenende (0:3, 1:4) droht der Verlust des so liebgewonnenen Titels.