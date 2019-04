EHC schaffte es erneut nicht in Führung zu gehen

Das wirkte zunächst, der EHC war anders als zuletzt von Beginn an in der Partie. Das erste Drittel bot ein rasantes Spiel mit einem Feuerwerk an Torchancen, beide Teams gingen allerhöchstes Tempo. Doch auch in der vierten Partie schaffte es der EHC nicht, in Führung zu gehen. Unter anderem, weil Ehliz in der dritten Minute an Dennis Endras scheiterte, ein von Maximilian Daubner abgefälschter Schuss von Keith Aulie an der Latte landete und Frank Mauer mit der Rückhand vergab (8.). Auf der Gegenseite kratzte Mitchell einen Schuss von Chad Kolarik von der Linie (6.). Für ein Highlight sorgte EHC-Torwart Danny aus den Birken, der bei einer 1:2-Situation einen Schuss von Tommi Huhtala sensationell mit dem Schoner parierte (14.).

Doch ab der 24. Minute nahm das Münchner Unglück in 126 Sekunden seinen Lauf. Cody Lampl, Benjamin Smith und Phil Hungerecker überwanden den bedauernswerten aus den Birken, der nach dem 0:4 durch Matthias Plachta in der 42. Minute ausgewechselt und durch Youngster Kevin Reich ersetzt wurde. Doch was die Red Bulls an diesem Abend auch probierten – es führte nicht zum Erfolg.