Nun also will Gross, der Aufstrebende, endlich an Jackson (62), dem Platzhirschen, den mit acht Titeln erfolgreichsten Trainer der DEL-Geschichte, der am Donnerstag in Finalspiel 1 mit dann 839 Spielen auch Hans Zach als Coach mit den meisten DEL-Spielen ablöst, vorbeiziehen. Ein brisantes Duell.