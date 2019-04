"Eisenschmid und Katic sind zwei Spieler, die bisher aus dem starken Kollektiv herausstechen, die die Spiele an sich reißen, wenn es sein muss", sagt Goldmann.

Die Verletzten

Während Mannheim alle Mann an Bord hat, fehlt beim EHC nun noch Maximilian Kastner. Der Stürmer bekam in Spiel sechs am Sonntag einen Schuss an die Hand und muss operiert werden. Youngster Maximilian Daubner, der für ihn in die Aufstellung rutschte, muss sich nach einer Unterkörperverletzung weiteren Untersuchungen unterziehen. Jason Jaffray und Konrad Abeltshauser fallen sowieso aus.

Die Kraftfrage

Während die Adler mit vier Siegen in vier Spielen durch das Halbfinale flogen, rackerte sich der EHC in sieben Partien gegen Augsburg ab, Mannheim hat insgesamt 328 Playoff-Minuten weniger Spielzeit in den Beinen und vor dem Finale über eine Woche Pause. Jackson sieht das nicht als Nachteil: "Mit diesen Sachen kann sich jeder beschäftigen, nur nicht wir. Das darf nicht in die Köpfe rein."

Das Fazit

"Es ist schwer, einen Sieger vorherzusehen, allerdings haben die Mannheimer einen souveränen Eindruck in den Playoffs hinterlassen. Und die Adler sollten auch die frischeren Beine haben", so Goldmann. "Aber wie heißt es so schön: Schreib niemals das Herz eines Champions ab. Hinzukommt, dass die Spielweise der Adler sehr der Spielweise des EHC ähnelt. Dadurch ergibt sich ein ganz anderes Spiel, als die Augsburger es zugelassen haben."

