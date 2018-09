Clea-Lacy Juhn setzt auf Sockboots

Apropos Sneaker - für Influencerin Clea-Lacy Juhn (27) macht diesen Herbst ein anderer Schuh das Rennen: der Sockboot. "Ich finde die richtig cool! Ich habe recht schmale Knöchel und da eignet sich natürlich so ein Sockboot perfekt." Die Zeiten in denen ausschließlich hohe Heels zum Rock kombiniert wurden, sind ihrer Meinung nach vorbei. Heute kommt eine Kleid-Sneaker-Kombo nicht nur bei Frau gut an: "Auch Männer finden das an Frauen jetzt cool", ist sich Juhn sicher.