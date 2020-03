Debüt neben Dieter Bohlen Premiere bei "DSDS": Florian Silbereisen wirft mit Unterhose um sich

"Ich merke, dass hinter deiner coolen Fassade sehr viel Nervosität steckt", merkte Silbereisen an. Er selbst kenne das auch und habe dafür einen Trick: "Ich ziehe immer meine rote Glücksunterhose an." Er wolle ihm unbedingt ein Exemplar schenken, konnte aber in Zeiten der Corona-Krise keine neue kaufen: "Sie ist frisch gewaschen. Zieh sie an, die soll dir Glück bringen." Ramon nahm das ungewöhnliche Geschenk zwar dankend an, hatte aber zunächst etwas Zweifel: "Bist du dir sicher, dass sie frisch gewaschen ist?"