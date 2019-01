Debbie Allen nimmt Abschied Trauer um James Ingram: Soul-Musiker stirbt im Alter von 66 Jahren

Die Musik-Welt trauert um James Ingram (1952-2019). Wie US-Medien übereinstimmend berichten, ist der Soul-Musiker im Alter von 66 Jahren verstorben. Zu seinen größten Hits zählen die Duette "Baby, Come to Me" (1982) mit Patti Austin und "Somewhere Out There" (1986) mit Linda Ronstadt. Letzteres brachte dem Musiker zwei Jahre später sogar einen Grammy Award ein, ebenso wie der Song "Yah Mo B There", den Ingram gemeinsam mit Michael McDonald aufgenommen hatte. Im Laufe seiner Karriere arbeitete der Soul-Künstler außerdem mit Stars wie Quincy Jones zusammen, aus deren Feder Michael Jacksons Hit "P.Y.T." stammt.