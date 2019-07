In Krankenhäuser fehlt es oft an Kapazitäten

Professor Wolfgang Rascher vom Universitätsklinikum Erlangen wies auf die Fortschritte in Bayern hin. An fünf Unikliniken im Freistaat gebe es bereits Dachzentren für seltene Krankheiten. Aber auch dort findet sich nicht für jedes Krankheitsbild ein Experte. Und selbst wenn, mangelt es häufig an Kapazitäten, die Patienten aufzunehmen. In Erlangen standen laut Chef des Mukoviszidose-Verbands, Stephan Kruip, 80 Patienten auf der Straße.