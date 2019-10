Death in Paradise, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

In "Death in Paradise" (ZDFneo) stirbt ein wohlhabender Kaffee-Produzent - ist seine Schwester die Mörderin? Das Stuttgarter "Tatort"-Team (Das Erste) wird mit alten RAF-Mythen konfrontiert. Später muss der "Bulle von Tölz" (Sat1. Gold) den Mord in einem Luxushotel aufklären.