Ob sie in der Verlängerung weitere Zugeständnisse herausschlagen kann, ist fraglich. Aber May sieht eine taktische Chance.

Widerstand gegen Theresa Mays Brexit-Deal

Der größte innerparteiliche Widerstand gegen ihren Brexit-Deal kommt von der "European Research Group" (ERG) um den Brexit-Ultra Jacob Rees Moog. Die ERG will einen klaren Schnitt mit der EU und sieht in einem No-Deal-Szenario eher Chancen als Schrecken. May konfrontiert sie jetzt mit der Aussicht einer emphatischen Ablehnung eines No-Deal-Szenarios durch das Unterhaus, einer Fristverlängerung und der Möglichkeit eines zweiten Referendums.

Denn auch Labour-Chef Jeremy Corbyn hat eine fulminante Kehrtwende hingelegt. Er werde sich, sagt er, für ein zweites Referendum einsetzen, sollte er die Regierung nicht von seinen eigenen Brexit-Plänen überzeugen können, die einen permanenten Verbleib in der Zollunion beinhalte. Da hat er natürlich keine Chance.

Ein zweites Referendum: Realistisch nur im No-Deal-Szenario

Um dem Land einen "schädlichen Tory-Brexit" oder einen No-Deal-Brexit zu ersparen, werde man, so Corbyn, "einen Änderungsantrag für eine öffentliche Abstimmung" unterstützen. Damit hat der Labour-Chef zur Freude von rund drei Vierteln der Parteimitglieder endlich seinen Widerstand gegen eine erneute Volksbefragung aufgegeben.

Freilich ist Labours offizielle Unterstützung der "People‘s Vote" nur eine notwendige und keine ausreichende Bedingung dafür, dass es auch wirklich dazu kommt. Die Kräfteverhältnisse im Unterhaus würden zur Zeit ein zweites Referendum nicht zulassen. Sollte ein solches Votum allerdings als einzige Alternative zum No Deal übrig bleiben, sähen die Dinge anders aus.

Corbyns Umschwung um Zulauf zur "Independent Group" zu stoppen

Auch Corbyn agiert taktisch: Die Mehrheit seiner Fraktionskollegen sind "Remainer" und wollen einen möglichst weichen Brexit oder gleich den Verbleib in der EU. Nachdem in der letzten Woche acht Labour-Abgeordnete aus Protest gegen Corbyns Brexit-Kurs austraten, beugt sich der Parteichef der Notwendigkeit und verspricht etwas, was sowieso nicht sehr wahrscheinlich ist.

Aber er kann damit den Zulauf zur "Independent Group" stoppen. Diese Gruppe aus ehemaligen Labour-Abgeordneten und drei Tory-Überläufern bietet sich als neue Heimat für Volksvertreter an, die ihre eigenen Parteien von den extremistischen Flügeln übernommen sehen. In den Umfragen hat sie schon gut zugelegt. Mittlerweile sprechen sich 18 Prozent für die zentristische Alternative zu den großen Volksparteien aus.

Tusk sieht möglichen Brexit-Aufschub positiv

Man will die morgige Sitzung des Parlaments abwarten, heißt es gestern Nachmittag als Reaktion auf Fragen zu Theresa Mays Vorstoß, den EU-Austritt verschieben zu wollen.

Ansonsten herrscht das große Schweigen in Brüssel, wie AZ-Korrespondent Detlef Drewes berichtet. Am Montag allerdings hatte sich EU-Ratspräsident Donald Tusk noch positiv geäußert: "Ich glaube, in der jetzigen Situation wäre eine Verlängerung eine vernünftige Lösung", sagte Tusk. Zudem versprach er "maximales Verständnis und guten Willen" der übrigen 27 EU-Länder, die eine Verschiebung einstimmig billigen müssten. Zur Zeitspanne äußerte sich Tusk allerdings nicht.

Lesen Sie hier: Theresa May zieht beim Brexit die Notbremse

Lesen Sie hier: Brexit - Der Druck auf Theresa May wächst