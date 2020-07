Deal mit Staatsanwaltschaft vereinbart Harvey Weinstein: Opfer bekommen 19 Millionen US-Dollar

Der gefallene Filmmogul sitzt derzeit eine 23-jährige Haftstrafe in New York ab, nachdem er wegen mehrerer sexueller Vergehen strafrechtlich verurteilt wurde. Eine weitere Anklage in Los Angeles ist derzeit in Vorbereitung und könnte darüber hinaus erneut eine Freiheitsstrafe zur Folge haben. Weinstein bestreitet die Vergehen bis heute.