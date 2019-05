Deal mit sich selbst gemacht Udo Lindenberg: So kam er vom Alkohol weg

Mit seinem exzessiven Alkoholkonsum machte Udo Lindenberg (73, "Stärker als die Zeit") in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen. Mittlerweile lässt es der Musiker, der am heutigen Freitag seinen 73. Geburtstag feiert, deutlich ruhiger angehen. Doch wie kam er eigentlich vom Alkohol weg? Das verriet er jetzt im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt". Außerdem hat Lindenberg noch einen guten Rat an alle, die eine schwierige Zeit durchmachen.