Deal mit Netflix, Blumhouse and Murphy Stephen-King-Novelle "Blutige Nachrichten": Drei Film-Deals als Option

Weitere Film-Deals für Stephen King

Die Verfilmung der Novelle "Ratte" soll an Ben Stiller (54, "Zoolander") gehen - er will sie produzieren, Regie führen und auch die Hauptrolle spielen. Ein weiterer Film-Deal soll vom Oscar-nominierten Regisseur Darren Aronofsky (51, "Black Swan") kommen: Er will "Chucks Leben" produzieren. Der US-amerikanische Sender HBO will außerdem die vierte Novelle "Blutige Nachrichten" produzieren.