Deadpool 2, Jumanji, John Wick, ... TV-Tipps am Ostersonntag

20:15 Uhr, RTL II, Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott, Drama

Seit die jüngste Tochter des Familienvaters Mack Phillips (Sam Worthington) vor vier Jahren entführt wurde, ist er in Trauer und Schuldgefühlen versunken. Ihre letzte Spur fand man in einer Hütte im Wald - nicht weit von dem Campingplatz, auf dem die Familie damals Urlaub machte. Eines Tages kommt ein Brief mit der Post: Es ist eine Einladung in eben jene Hütte - und ihr Absender ist Gott persönlich. Mack ist schockiert und voller Angst, all die schmerzhaften Erinnerungen kommen erneut hoch.