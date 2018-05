Los ging es gegen 00:30 Uhr am Hauptbahnhof. Dort geriet ein 21-jähriger Eritreer mit einer Zivil-Streife der Deutschen Bahn Sicherheit in einen verbalen Streit. Dessen Begleiter, ein 21-jähriger Mann aus Gambia, holte daraufhin eine volle Bierflasche aus dem Rucksack und packte diese am Flaschenhals. Der 32-jährige Sicherheitsmitarbeiter nahm sicherheitshalber seinen Schlagstock in die Hand und forderte den Mann aus Gambia auf, die Flasche wegzulegen.