Davon 70 Jahre vor der Kamera Max von Sydow wird 90: Eine Karriere zwischen Jesus und Satan

15 weitere namhafte Produktionen sollte es dauern, ehe er den vollständigen Wandel vom Sohn Gottes über den Exorzisten hin zum Leibhaftigen vollbracht hatte. In der Stephen-King-Verfilmung "In einer kleinen Stadt" (1993) verkörperte er den Teufel in Menschengestalt, der die Bewohner mit immer perfideren Tricks dazu bringt, sich gegenseitig zu massakrieren. Von Sydow war inzwischen im Rentenalter angekommen.

Ein Altstar mit Durchhaltekraft

An den Ruhestand dachte Max von Sydow aber Mitte der 90er noch lange nicht - im Gegenteil. Daran erinnern eindrucksvoll die fast 30 weiteren Produktionen, die bis zum heutigen Tage folgen sollten. Darunter Filme wie "Judge Dredd", "Minority Report", "Shutter Island" oder "Extrem laut & unglaublich nah", um nur einige zu nennen.

Der jüngeren und jüngsten Generation ist er aber wohl für zwei recht kurze, dennoch beachtliche Auftritte ein Begriff. So wurde ihm die bedauernswerte Rolle zuteil, zu Beginn von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" als erstes Opfer von Schurke Kylo Ren (Adam Driver) herhalten zu müssen. Doch auch Serien-Fans machte er auf sich aufmerksam...

In der HBO-Hitserie "Game of Thrones" verkörperte er drei Folgen lang den Dreiäugen Raben, der den jungen Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) wortwörtlich unter seine Fittiche nimmt und ihn als Nachfolger in seine Künste einweiht.

Und noch immer ist für den Tausendsassa kein Ende in Sicht. Laut der Internetseite "IMDB" ("Internet Movie Database") hat Max von Sydow noch mindestens zwei Filmeisen im Feuer: "Echoes of the Past", der sich in der Postproduktion befinden soll und von dessen Kinoplakat der Mime gar als Hauptfigur grüßt. Und "The X-Gene Project", der sich demnach in der Vorproduktion befindet.

Das O wie Oscar fehlt (noch)

Inzwischen lebt Max von Sydow in zweiter Ehe (seit 1997) mit Catherine Brelet und ist französischer Staatsbürger geworden. Von seinen vier Kindern kann sein ältester Sohn, Henrik von Sydow, übrigens selbst so langsam an den Ruhestand denken. Das Kind aus erster Ehe mit Christina Olin ist inzwischen 61 Jahre alt.

Angesichts der bereits 70 Jahre langen Karriere eines Max von Sydow eigentlich undenkbar, aber: Der Darsteller war bislang "nur" zwei Mal für einen Oscar nominiert ("Pelle, der Eroberer" sowie "Extrem laut & unglaublich nah"), erhalten hat er noch keinen. Ähnliches Spiel bei den Golden Globes. Die zwei Nominierungen für "Der Exorzist" und "Hawaii" wurden nicht mit einem Preis belohnt. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.