Was sich bei den Australian Open prompt niederschlug.

In den ersten Runden war er noch ein bisschen wacklig, aber schon sehr solide, alles in drei Sätze gewonnen. Das hat er bei einem Grand Slam noch nie erlebt: Fast ohne Satzverlust bis ins Halbfinale zu kommen. Das zeigt, dass er noch viel Potenzial hat, das er in diesem Jahr hoffentlich in vielen Turnieren zeigen wird, so auch hier in München, wo er ja schon zum siebten Mal aufschlägt. Der kommt nicht hierher, um nur mal kurz Hallo zu sagen – der will Titel gewinnen.