David Benioff und D.B. Weiss "Game of Thrones"-Macher ziehen erneut den Zorn der Fans auf sich

Die Westeros-Wogen haben sich seit der Ausstrahlung der finalen Staffel etwas geglättet, könnten aber angesichts dieser Aussagen der "Game of Thrones"-Macher David Benioff (48) und D.B. Weiss (48) wieder aufbranden. Denn während Millionen Fans der Serie unzufrieden mit der letzten Staffel der HBO-Serie waren und noch immer sind, nennen sie den in einer Szene vergessenen Starbucks-Kaffeebecher quasi den einzigen Makel der ansonsten "perfekten" Abschluss-Staffel. Das berichtet die britische "Daily Mail" und bezieht sich dabei auf ein Interview der beiden, das sie in Japan gegeben haben.