David Beckham und mehr Ho, ho, ho: Die schönsten Weihnachtsposts der Promis

Manche mögen's ungewöhnlich

Hollywood-Star Will Smith (50, "Men in Black") feierte Weihnachten unter anderem mit Ehefrau Jada, ihren beiden Kindern Jaden und Willow, sowie seinem ältesten Sohn Trey. Jada Pinkett Smith (47, "Set It Off") liebt Weihnachten, wie Ehemann Will seine Instagram-Follower informierte. Und offenbar beugte er sich 2018 ihrem Weihnachtswahn. Smith veröffentliche ein Foto, auf dem er selbst im Weihnachtsmannoutfit samt Mütze auf dem Kopf zu sehen ist, während Ehefrau Jada als Rentier Rudolph verkleidet war. Herrlich!