Dauerzoff im Dschungelcamp Chris Töpperwien und Bastian Yotta: Warum der ganze Hass?

Chris Töpperwien (44) und Bastian Yotta (42) werden vermutlich nicht mehr die besten Freunde im Dschungelcamp 2019. Soweit wenig überraschend. Aber wie tief der Yotta-Stachel wirklich steckt, erfuhr Kandidatin Gisele Oppermann (31) an Tag drei des Australien-Abenteuers. Es sind harte Worte, die der Currywurst-König während einem Plausch am Wasserfall an seine Mitstreiterin richtet. "Ich finde den furchtbar, den Typen, ganz furchtbar. Weil ich weiß, was das für eine linke Bazille ist [...] Ich hätte ihn am liebsten abgeknallt."