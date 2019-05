Fotoausstellung: "Das Leben im Tegernseer Tal vor 100 Jahren"

Eine solche fotografische Zeitreise ermöglicht nun die Familie Klitzsch. Die Eigentümer der Klinik am Alpenpark in Bad Wiessee haben Tausende Landschafts- und Porträtfotografien des herzoglich bayerischen Hoffotografen Joseph Reitmayer aus dem 19. Jahrhundert erworben. Und wollen diese auch herzeigen. In der am Freitag eröffneten Dauerausstellung "Das Leben im Tegernseer Tal vor 100 Jahren" sind 96 ausgewählte Exponate zu sehen (im zweiten Obergeschoss des Klinikneubaus).