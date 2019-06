Daten auslesen oder nicht? Alexa vor Gericht? So sieht Amazon die Angelegenheit

Damit die folgende Anfrage verarbeitet werden kann, wird diese in die Cloud transferiert. Alle Aufnahmen und Kundendaten werden allerdings verschlüsselt gespeichert, wie das Unternehmen erklärt. Sämtliche Aufzeichnungen lassen sich zudem über die App oder per Browser einsehen und einzeln oder gesammelt löschen. Zudem soll es bald möglich werden, Kommandos wie "Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe" zu verwenden. In den USA soll dieses Feature bereits implementiert sein.