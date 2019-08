Das zweite Liebes-Aus? Wieder Single? Bella Hadid soll sich von The Weeknd getrennt haben

Bei der On-Off-Beziehung von Model Bella Hadid (22) und Rapper The Weeknd (29, "Starboy") scheint der Schalter nun wieder auf "Aus" gekippt zu sein. Wie die US-amerikanische Seite "E News" in Erfahrung gebracht haben will, soll die Beziehung der beiden Stars inzwischen erneut auf Eis liegen. Als Grund wird demnach die große Distanz zwischen den beiden angeführt - die sich sowohl "physisch als auch mental" eingestellt habe, so ein angeblicher Bekannter des Paares.