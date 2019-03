Das zweite Kind des TV-Paares Peer Kusmagk und Janni Hönscheid: Es wird ein Mädchen!

Das Paar, das sich 2016 in der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" kennengelernt hat, zelebriert die Bekanntgabe in dem Video regelrecht: Mit alkoholfreiem Sekt, Söhnchen Emil-Ocean (1) und viel Aufregung öffnen sie den Brief der Frauenärztin erst am See in Potsdam. Die Freude ist riesig: "Ich denke eine Tochter verändert mich als Vater noch mal sehr und weckt meinen Beschützerinstinkt", so Peer laut "Bunte".