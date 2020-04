Das ZDF trauert Mit 83 Jahren: TV-Journalist Ulrich Kienzle ist tot

Seine Wortgefechte mit "Frontal"-Kollege Bodo Hauser (1946-2004) waren legendär, nun verstarb TV-Journalist und Nahost-Experte Ulrich Kienzle. Am gestrigen Donnerstag (16. April) sei er im Alter von 83 Jahren in Wiesbaden gestorben, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders ZDF, für den Kienzle viele Jahre lang arbeitete und "unter anderem die Hauptredaktion Außenpolitik" leitete.