Das YouTube-Luder im Interview Katja Krasavice: "Gut, dass man meine Gedanken nicht lesen kann"

Wie sehr haben Sie körperliche Nähe vermisst?

Krasavice: Wirklich sehr! Gut, dass man meine Gedanken nicht lesen kann. Ich habe das so vermisst und an so viele Jungs gedacht. Irgendwann war dann eben der Duschkopf mein Freund.

Silvia Wollny fand ihr Verhalten beschämend. Was sagen Sie dazu?

Krasavice: Das trifft mich gar nicht. Ich bin eher enttäuscht von ihr, weil sie für mich eine Person im Haus war, von der ich dachte: "Hey, die ist echt voll cool." Sie meinte ja eigentlich auch, dass sie sehr direkt ist und sowas liebe ich an Menschen. Mir kann man ins Gesicht sagen, dass man mich schlampig oder billig findet. Hätte sie das gemacht, hätte ich das neutral gesehen und auch mit ihr darüber geredet.

Was haben Sie nach Ihrem Auszug als erstes gemacht?

Krasavice: Vermutlich denken alle, dass ich mit Jungs zusammen war, aber hier in Köln ist da bei mir eher Flaute. Deswegen war ich erstmal am Handy, habe gechillt und geschlafen. Das mit den Jungs kommt dann später - heute ist wieder Action.

Wer macht Ihrer Meinung nach bei "Promi Big Brother" das Rennen?

Krasavice: Ich glaube, Alphonso, Johannes und Chethrin kommen ins Finale. Die waren die ganze Zeit glücklich und präsent.