Das wurde gestohlen Bei "Tatort"-Star Franziska Weisz wurde eingebrochen

Im Film ist sie eine toughe Polizisten, doch auch in der Realität musste sich Schauspielerin Franziska Weisz (38, "Hundstage") schon mit Verbrechern herumschlagen. Weisz, die am 18. November wieder an der Seite von Wotan Wilke Möhring (51) als Polizeioberkommissarin Julia Grosz im "Tatort: Treibjagd" ermitteln wird, wurde Opfer eines Einbruchs, wie sie in der "Bild am Sonntag" erzählt. "Das Schlimmste daran war für mich, dass mich die Täter beobachtet haben. [...] Ich weiß nicht, wann und mit welchem System, aber sie müssen genau gewusst haben, wann ich nicht zu Hause bin. Das hat mich emotional am meisten belastet."