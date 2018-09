Das Wohl der Kinder geht vor Joachim Llambi: Trennung von Ehefrau Ilona nach 13 Jahren

Aus dem Fernsehen kennt man Joachim Llambi (54) seit rund zwölf Jahren als knallharten Juror bei der RTL-Show "Let's Dance". Sogar noch etwas länger ist er mit seiner Ehefrau Ilona (45) verheiratet. Doch wie nun die "Bild am Sonntag" in Erfahrung gebracht haben will, sollen sich die beiden nach 13 Ehejahren getrennt haben.