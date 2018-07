Berlin - Für Deutschlands Beamte wird diese Woche eine gute werden. Die Regierung will die Bezüge der Staatsdiener massiv anheben, bis zum Jahr 2020 sollen die Beamten in Summe 7,3 Prozent mehr Geld in der Tasche haben.

Rückwirkend ab März soll es 2,99 Prozent mehr geben, ab April 2019 weitere 3,09 Prozent mehr und ab März 2020 erneut 1,06 Prozent mehr.