Im Scandinavium von Göteborg warten am Dienstag (19.00 Uhr/Sport1) die favorisierten Frölunda Indians auf die Münchner, ein schwedisches Topteam und der Titelträger der Jahre 2016 und 2017. Doch aus der Außenseiterrolle lässt sich so manches bewirken, wie die Nationalmannschaft unter Marco Sturm vor einem Jahr in Südkorea eindrucksvoll vorführte. Die Münchner, das ließen nicht nur Fotos in den Sozialen Netzwerken erahnen, flogen voller Vorfreude in Richtung Norden.