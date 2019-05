Das wird es - bei beiden! "Explosiv"-Moderatorinnen Sandra Kuhn und Elena Bruhn im Babyglück

Doppeltes Babyglück bei "Explosiv"! Die beiden Moderatorinnen Elena Bruhn (40) und Sandra Kuhn (37) erwarten beide ihr zweites Kind. Bereits im November ist es bei den werdenden Mamas so weit. Das verkündeten die TV-Moderatorinnen am Dienstag im RTL-Interview. Beide haben bereits eine Tochter. Am 5. August 2018 freute sich Kuhn über die Geburt von Tochter Leni (9 Monate), Bruhn brachte am 30. November 2015 Tochter Blanca (3) zur Welt. Gerechnet hatten die Kolleginnen nicht mit neuem Nachwuchs, wie sie berichten.