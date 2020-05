"Das war ein Jahrhundertfilm" Ralf Moeller verrät seine "Gladiator"-Gage

Außerdem plauderte der derzeitige Single über sich und die Frauen: "Du kannst überall tolle Frauen kennenlernen: im Fitness-Studio, beim Bäcker oder hinter den Kulissen einer Talkshow in Leipzig, wo ich damals die Justine [Neubert, 30, Anm. d. Red.] kennengelernt hab. Was ich an mir festgestellt hab: Ich hab früher oft nur aufs Aussehen geguckt. Jetzt, mit der Zeit, will ich aber jemanden haben, der zwar auch sportlich ist, mit dem ich mich aber auch gut unterhalten kann. Spaß haben, lachen."