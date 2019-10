München - Wie ein Verzweifelter wirkt Thomas Müller (30) in diesen Tagen keineswegs, wenn er sich an der Säbener Straße aufhält. Im Gegenteil. Nach einem langen, freien Wochenende, das Müller mit seiner Lisa in den Bergen verbrachte (Frau Müller wurde 30!), trainierte der Offensivstar des FC Bayern mit den wenigen verbliebenen Profis in der Herbstsonne, während die Nationalspieler auf Reisen waren.