Das war die erste Nachricht 50 Jahre Internet: Das Netz feiert Geburtstag

In Deutschland liegt der Prozentsatz an Internetnutzern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung offenbar jedoch noch sehr viel höher. Wie der Branchenverband Bitkom im August berichtete, nutzen laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) 92 Prozent aller Menschen zwischen 16 und 74 Jahren das Internet, was rund 57 Millionen Usern entspreche.

Übrigens: Auch das World Wide Web, das viele Nutzer mit dem gesamten Internet gleichsetzen und das das Surfen in seiner heutigen Form ermöglicht, hat schon 30 Jahre auf dem Buckel. Der Informatiker Tim Berner-Lee (64) hatte seine Idee dazu am 12. März 1989 am CERN in der Schweiz erstmals vorgestellt.