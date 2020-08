Das war der Grund "The Crown"-Star Olivia Colman fluchte vor Treffen mit der Queen

Olivia Colman (46, "The Night Manager") schlüpft ab der dritten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" in die Rolle von Queen Elizabeth II. (94). Vor sechs Jahren traf die Oscar-Gewinnerin die britische Monarchin höchstpersönlich - allerdings so unverhofft, dass Colman vor Überraschung ein unschönes Wort herausrutschte.