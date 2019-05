Berg am Laim - Das nächste Kapitel der Geschichte "Griechische Schule in Berg am Laim" wird geschrieben: Die Entscheidung, ob die Stadt neben dem Michaeli-Gymnasium eine Schule für 400 Kinder von Griechen baut, hat der Kommunalausschuss mit CSU und SPD-Mehrheit am Dienstag erneut vertagt und damit die dritte, selbst gesetzte Deadline überschritten.