Das steht auf ihrem Speiseplan Fernanda Brandao: "Ich esse viel mehr als jeder vermuten würde"

In Sachen Fitness macht Fernanda Brandao (36) so schnell keiner etwas vor. Die ehemalige Sängerin der Band Hot Banditoz war mit 16 Jahren Deutschlands jüngste lizenzierte Fitnesstrainerin und hat heute ihre eigene Fitnessserie "Ginga". In Sachen Ernährung setzt die 36-Jährige vor allem auf frische Zutaten, wie sie beim Opening des neuesten Vapiano-Restaurants in Berlin verrät. Zum italienischen Abend mit Antipasta, Pasta und Pizza schauten auch Stars wie Ex-Bachelor Leonard Freier (34) oder "GZSZ"-Star Jörn Schlönvoigt (32) vorbei. "Ich liebe essen", gibt Brandao lachend zu. "Ich esse viel mehr als jeder vermuten würde."