Das steckt dahinter Elon Musk und Grimes: Ihr Sohn hat nun einen etwas anderen Namen

X Æ A-12 sollte der Sohn von Musikerin Grimes (32, "Miss Anthropocene") und Tesla-Chef Elon Musk (48) heißen. Ein ebenso ungewöhnlicher wie seltsamer Name, der weltweit für reichlich Wirbel gesorgt hat. Die Eltern haben den Babynamen nun etwas angepasst, aber nicht wegen des Feedbacks, sondern da ein Gesetz im US-Bundesstaat Kalifornien die Verwendung von Zahlen in Namen untersagt. "X Æ A-Xii", wird der Junge nun heißen, wie Mama Grimes in den Kommentaren eines Instagram-Posts verraten hat. "Römische Zahlen. Sieht besser aus, um ehrlich zu sein", schreibt sie ebenfalls. Und ein Bindestrich sei erlaubt.