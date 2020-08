Das Spiel mit der DNA geht weiter Deutsche Netflix-Serie "Biohackers" erhält zweite Staffel

Christian Ditter (geb. 1977, "How to Be Single") fungiert weiter als Ideengeber und Regisseur. "Thematisch wird sich auch die zweite Staffel mit moralischen und ethischen Fragen rund um die Themen Biohacking und Genom-Editierung befassen", kündigt er an. Tim Trachte (geb. 1976) bleibt Co-Regisseur. Außerdem kehren in den Hauptrollen Luna Wedler (21) als Studentin Mia und Jessica Schwarz (43, "Romy") als Prof. Dr. Tanja Lorenz zurück.