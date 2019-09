Das sollte man beachten Sieben Tipps für eine perfekte Webseite

1. Nicht einfach drauf los

Bevor man einen Experten mit dem Bau einer Webseite beauftragt oder sich selbst dafür an den Rechner setzt, sollte genügend Zeit in die Konzeption geflossen sein. Nicht jeder einzelne Punkt muss direkt festgelegt werden, doch die groben Grundpfeiler und ein paar Details sollten auf jeden Fall bereits feststehen. So sollte man sich beispielsweise fragen, was genau mit der Webseite erreicht werden soll. Wer ist die Zielgruppe? Welche Mitbewerber gibt es? Welche Menüs soll es geben? Soll die Webseite eher verspielt oder simpel sein? Wie sollen die Menüs aussehen?