Das sind ihre wahren Schöpfer Berühmte Kino-Spione: Wo kommen die denn her?

George Smiley

George Smiley ist bekannt aus Büchern und Filmen. Erschaffen hat ihn der britische Schriftsteller John le Carré (86). Smiley ist die Hauptfigur in mehreren Romanen, zum Beispiel "Dame, König, As, Spion" sowie eine Nebenfigur unter anderem in "Der Spion, der aus der Kälte kam". Der Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 ist ein Antiheld. Er ist klein, dick, bebrillt, liebt deutsche Barocklyrik und führt eine unglückliche Ehe, in der er regelmäßig von seiner Frau Ann betrogen wird. In Verfilmungen wurde die Figur schon von mehreren Schauspielern dargestellt; am berühmtesten darunter ist Alec Guinness (1914-2000) als Smiley.

John W. Creasy

Die Vorlage für John W. Creasy stammt ebenfalls aus einem Roman. Verfilmt wurde der Stoff unter dem Namen "Mann unter Feuer" von Tony Scott (1944-2012) im Jahr 2004 mit Denzel Washington (63) in der Hauptrolle. Zuvor gab es bereits einen gleichnamigen Thriller aus dem Jahr 1987. Beide Filme beruhen auf dem Roman "Der Söldner" des Autors A. J. Quinnell (1940-2005). Und auch dieser Agent stammt aus einem Roman: In "Die drei Tage des Condor" musste sich Robert Redford (81) 1975 als CIA-Analyst gegen eine tödliche Verschwörung zu Wehr setzen. Gedreht wurde der Streifen nach dem Buch "Die 6 Tage des Condor" von James Grady (69).