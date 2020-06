Das sind die Voraussetzungen Ist mein Smartphone bereit für die deutsche Corona-Warn-App?

Bald soll es endlich soweit sein: Die Corona-Warn-App der Bundesregierung steht kurz vor ihrer Fertigstellung. "Wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen", hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (40) gerade erst im Gespräch mit der "Rheinischen Post" bestätigt. Wegen hoher Anforderungen an die App habe es so lange gedauert. So soll das Programm nicht zu sehr den Akku eines Smartphones belasten, strenge Datenschutzauflagen sollen erfüllt werden und unter anderem soll die App auch funktionieren, während man etwa Musik höre.