Das sind die Trends 2020 Pimp your lips: Mit diesen Farben kann der Sommer kommen

Braun- statt Beerentöne

Beerentöne waren lange die Lippenstiftfarbe schlechthin, werden in dieser Saison jedoch von Brauntönen in allen Variationen abgelöst. Bei Trendsettern derzeit besonders beliebt: Dunkelbraun. Tipp: Die Lippen mit Lipliner und Primer vorbereiten, damit die Farbe nicht verrutscht. Am besten kommen die erdigen Farben zur Geltung, wenn man das Augen-Make-up in ähnlichen Tönen hält.