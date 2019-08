Das sind die Teilnehmer "Dancing with the Stars": James Van Der Beek und Lamar Odom sind dabei

Seit Wochen hatten Fans spekuliert und gerätselt, nun sind die Teilnehmer der 28. Staffel von "Dancing with the Stars" in der US-amerikanischen TV-Show "Good Morning America" bekannt gegeben wurden. Und schon jetzt lässt sich sagen: Es ist eine interessante Mischung. Denn in dem amerikanischen Pendant zu Deutschlands "Let's Dance" werden unter anderem "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (42) sowie Ex-Basketballspieler und Kardashian-Ex Lamar Odom (39) ihre Tanzkünste zum Besten geben.